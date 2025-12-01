Se inicia Ruta Navideña en el Parque Omar

M.Salomón | Del 1 al 7 de diciembre, la Ruta Navideña dará inicio a la temporada con un programa repleto de actividades pensadas para disfrutar en familia en el Parque Omar.

Desde el primer día, el público podrá recorrer el Mercadito Navideño y presenciar la tradicional encendida del arbolito, acompañada de villancicos y el show especial “La Estrella Fugaz” a las 6:00 p.m.

A lo largo de la semana, la agenda incluirá presentaciones en el anfiteatro, la Fonda de Santa, cine al aire libre con clásicos navideños, y un parque de inflables que estará disponible durante el fin de semana. Las familias también podrán disfrutar de experiencias permanentes como la Villa Navideña y la Ruta de la Estrella, que estarán abiertas todos los días.

De viernes a domingo, Santa hará su recorrido a partir de las 4:00 p.m., uno de los momentos más esperados por los niños. Por la afluencia habitual de estas actividades, se recomienda usar transporte público.

La Ruta Navideña promete una semana cargada de luces, música y tradición para arrancar diciembre con todo el espíritu festivo.