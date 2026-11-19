La embajada de Israel en Panamá junto a la chef panameña - israelí, Ayelet Vahnish Gal, llevó los sabores y tradiciones de la cocina israelí al Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), con el taller “Sabores de Israel: tradiciones culinarias, innovación y emprendimiento gastronómico”, realizado del 17 al 19 de noviembre, en el marco del Congreso Internacional de AFIDE.

Se detalló que, durante tres días, la chef Ayelet compartió con estudiantes panameños de hotelería y gastronomía del ITSE, así como con participantes del congreso provenientes de distintos países de América Latina, técnicas artesanales y recetas tradicionales para elaborar dips, conservas y panes, acercándolos a la riqueza y diversidad de la gastronomía de Israel.

El chef Martín Paddy, profesor del ITSE, también participó en esta experiencia, enriqueciendo el intercambio de conocimientos y saberes culinarios.

La viceembajadora de Israel en Panamá, Anya Yonatan Leus, manifestó “que las cosas más maravillosas ocurren alrededor de una mesa. Nos sentimos muy felices de compartir los diversos sabores de Israel y brindar a los participantes nuevas herramientas para el emprendimiento de sus negocios”.

La actividad culminó con una degustación que permitió a los participantes disfrutar de los sabores y preparaciones elaboradas durante el taller.