Rossi López: la rumbera que nunca se detiene presenta el álbum “Tomé mi decisión”

La sonera panameña Rossi López, conocida como “La Dama del Sabor”, anuncia el lanzamiento de su esperado álbum “Tomé mi decisión”, una producción que marca su regreso definitivo a los escenarios y estudios de grabación.

Este trabajo reúne doce temas que reflejan su fuerza interpretativa y la riqueza de sus raíces musicales, con composiciones de autores reconocidos como Eliseo Negret (Drume Negrita), Freddie Perren y Dino Fekaris (Yo Viviré), Eno Manuel De Jesús (Tomé mi decisión), Jorge del Valle (La vida es esa), Irma Verónica Mejía (Soy Rumbera), y Memo Triny (Celia vive en mí).

La presencia de la compositora Gloria Reyes es especialmente notable, con seis aportes que incluyen Regálame una cita, Porque tanto afán, Y llegaste tú, Desde que te fuiste, Soy sonera y Ese hombre es mío.

El álbum es también un testimonio de resiliencia y superación personal. Tras dedicar años al cuidado de su hijo, quien enfrentó desafíos de salud desde su nacimiento, Rossi decidió retomar su carrera con determinación y pasión.

Tomé mi decisión no solo compila los sencillos que marcaron su regreso, sino que transmite un mensaje de esperanza y autenticidad. Con una mezcla de ritmos tradicionales y matices contemporáneos, la producción reafirma a Rossi López como una de las voces más representativas de la música latina, enviando un mensaje: nunca es tarde para volver a los sueños que nos definen.

La carrera musical de La Dama del Sabor, es un relato de resiliencia, pasión y autenticidad. Nacida en Panamá y radicada en Estados Unidos, Rossi se ha consolidado como una sonera que conjuga la fuerza de sus raíces caribeñas con la sensibilidad de sus experiencias personales.

Su voz, cargada de matices y energía, ha sido el vehículo para transmitir historias de lucha, esperanza y celebración, convirtiéndola en una intérprete que conecta profundamente con su público.

El lanzamiento de su álbum “Tomé mi decisión”, simboliza un punto de inflexión en su trayectoria: un regreso decidido a las tarimas y estudios de grabación tras años dedicados al cuidado de su hijo, quien enfrentó desafíos de salud desde su nacimiento, incluyendo el autismo.

Este período de pausa artística no significó un alejamiento de la música, sino una etapa de introspección y fortaleza que nutrió su identidad como mujer y madre. Al ver crecer a su hijo y reconocer que podía retomar su pasión, Rossi emprendió un camino de retorno marcado por valentía y determinación.

Con una voz poderosa y un estilo que fusiona raíces caribeñas con influencias contemporáneas, Rossi transmite emoción y esperanza en cada interpretación. Su trayectoria inspira a madres y artistas que enfrentan desafíos, recordando que nunca es tarde para volver a los sueños y que el amor siempre abre caminos.