Ron ponche navideño

El ron ponche es esa bebida clásica de diciembre que acompaña reuniones familiares y brinda con nostalgia, está viviendo un auge inesperado en el mercado panameño. Lo que antes era una receta tradicional, hoy se ha convertido en un lienzo creativo donde marcas y emprendedores experimentan con nuevos ingredientes y combinaciones.

En esta temporada han surgido variedades que llaman la atención por su originalidad: carajillo, pistacho, nutella, chocolate Dubái y cacao son algunos de los sabores que ya circulan en tiendas, ferias y emprendimientos caseros. La diversidad refleja el crecimiento del consumo y el interés del público por propuestas más atrevidas.

La chef Ariadna Oldfield, de @laspailasdemisabuelas, explicó que esta evolución era cuestión de tiempo. “La gente está buscando experiencias diferentes, incluso en lo tradicional. El ron ponche dejó de ser solo una bebida navideña para convertirse en un producto gourmet que cada año se reinventa”, comentó.

Oldfield añadió que las redes sociales han impulsado esta tendencia, ya que los consumidores quieren probar y compartir sabores nuevos.

Este “boom” también ha motivado a muchos emprendedores a perfeccionar sus recetas y presentar productos más cuidados, desde envases artesanales hasta líneas premium.

Con sabores que evocan recuerdos y otros que sorprenden por su innovación, el ron ponche demuestra que se mantiene como una tradición viva, adaptable y lista para dejar huella en cada brindis de la Navidad panameña.