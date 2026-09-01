$!Ritmos latinos llevan el baile a espacios sociales

En Panamá, la salsa, el merengue y la bachata forman parte de una cultura de baile que reúne a personas en los llamados “sociales”. Para Yacov Maloof Cepeda, estos espacios son una oportunidad para conocer personas, salir de la rutina y conectar a través de la música.

Maloof, quien forma parte de la comunidad de salsa en Panamá, contó a Metro Libre que su acercamiento al baile cambió su manera de vivir la noche. Después de una rutina centrada en el trabajo, el gimnasio y la casa, comenzó a asistir a estos encuentros. “En estos eventos me di cuenta de que la vida tiene muchas más dimensiones”, relató.

A partir de esa experiencia nació @nocturnaeventospty, un proyecto que busca acercar esta cultura a quienes quieren descubrirla. Para Maloof, invitar a alguien a bailar es una oportunidad de disfrutar una canción y conocer a otra persona, siempre respetando su decisión. “Las personas tienen todo el derecho a decir que no, pero se malinterpreta mucho”, explicó.

En su opinión, muchas personas desconocen la dinámica de los sociales, donde la pista se convierte desde temprano en el centro de la actividad. “Cuando tú vas a los sociales aquí en Panamá todo el mundo está bailando”, destacó.

El creador de Nocturna Eventos Pty explicó que el proyecto combina clases básicas, baile y comunidad y aclaró que no busca convertirse en una academia tradicional ni formar bailarines para competencias, sino funcionar como una puerta de entrada a esta cultura. “Las clases están pensadas para quienes tienen poca experiencia y necesitan herramientas para desenvolverse en una pista”, enfatizó.

Maloof también se define como un “conector” dentro de la comunidad, encargado de recibir a quienes llegan por primera vez e integrarlos al grupo. El respeto ocupa un lugar central en su propuesta, con códigos y una responsabilidad colectiva de cuidar a quienes participan y respetar sus límites.

Actualmente, el proyecto se encuentra en una etapa inicial, pero busca contribuir a que más personas descubran el baile como una forma de socializar, conectar y sentirse parte de una comunidad.