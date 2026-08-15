Ritmo, tradición y diplomacia: La India celebra 80 años de independencia desde Panamá

Entre el solemne ondear de la bandera de la India, el ritmo de bailes tradicionales y el sonido de cantos autóctonos, la Embajada de la India en Panamá conmemoró este sábado, 15 de agosto, los 80 años de independencia de su país.

La sede diplomática, ubicada en Bella Vista, se transformó en el escenario de una colorida jornada donde, tras la izada del pabellón indio y la entonación del himno nacional, dos niñas ofrecieron una presentación de danza tradicional y miembros de la comunidad interpretaron temas representativos de sus raíces.

Aakash Sharma, encargado de negocios de la embajada, explicó que esta fecha representa para la diplomacia india una oportunidad de estrechar los encuentros de alto nivel con Panamá en materia de negocios y becas, además de dar seguimiento a los cinco “Quick Impact Projects” que el país ejecuta cada año en salud, educación e infraestructura.

Sobre el estado actual de la relación bilateral, Sharma citó como muestra de los lazos culturales el Día Internacional del Yoga, que se celebra cada junio, y las festividades de Holi y Diwali junto a la comunidad panameña.

Para el público local, Sharma señaló que entre las principales actividades culturales de la comunidad india en Panamá están la conmemoración del Día Nacional, como la de este sábado, la del 26 de enero, y Holi, el Festival de Colores, que se organiza cada año en el país.

De cara a las próximas décadas, indicó que el programa de becas es uno de los ejes prioritarios de cooperación: el año pasado India otorgó 25 becas a panameños, cifra que este año subió a 30, con la intención de seguir aumentándola.

La emotividad de la jornada también se reflejó en el testimonio de los asistentes. Margie Ahir, miembro de la comunidad india en Panamá, coincidió en el valor de la fecha:”Es un honor y un orgullo estar celebrando en comunidad de toda India aquí, en conjunto”, dijo, y añadió que el país los ha recibido “de manera increíble”. “Sentimos como una familia”, afirmó.