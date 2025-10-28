$!Risas en escenas

La cartelera teatral trae, para la última semana de octubre, opciones para todos los gustos. Se contagia de comedias y nuevas puestas en escena que mezclan humor, misterio y reflexiones.

En esta época, los teatros presentan distintos espacios que siguen apostando por producciones que conectan con el público, con puestas en escena muy buscadas por jóvenes y adultos. Se ofrecen propuestas como: “Si la vida te da limones ponle sal y tequila”, en el Teatro Aba; “Se alquila marido que sea fiel”, en el Teatro La Plaza; “Terapia de parejas”, en el Teatro Las Estrellas, y “Canciones con humor”, en Calle Dragones Panamá.

Además, el Teatro en Círculo presenta, por un solo día, la obra “Espejito, espejito”. Este espectáculo de danza, presentado por Steps Santa María, aborda la belleza interior y el reflejo de lo que somos en una versión moderna de Blancanieves. En esta adaptación, ella lucha por el trono con la ayuda de enanitos no tan indefensos, y el tema principal es la belleza interior.