$!Ricardo Montaner vuelve a casa y logra un sold out en Radio City Music Hall

Ricardo Montaner volvió a uno de los escenarios más importantes de su carrera y lo hizo como solo los grandes saben hacerlo: con un SOLD OUT en el legendario Radio City Music Hall.

La noche de este jueves, el artista venezolano-argentino se reencontró con su público neoyorquino en una presentación completamente agotada, sumando así un nuevo capítulo a la extraordinaria historia que ha construido en uno de los templos más emblemáticos del entretenimiento mundial.

Para Montaner, regresar por quinta vez al Radio City tiene un significado que va mucho más allá de una presentación.

“Volver por 5ta vez al Radio City, representa, volver a casa... este sitio tan emblemático, me encanta!!! Por aquí han pasado grandes artistas y obras maravillosas, es un lujo para cualquier artista subir a este escenario. Ver un lleno total desde el escenario, me da un vértigo hermoso e inolvidable...”, expresó Montaner emocionado.

Y ese “vértigo hermoso e inolvidable” volvió a sentirse anoche, cuando Montaner contempló desde el escenario un Radio City Music Hall completamente lleno y entregado a sus canciones.

El SOLD OUT en Nueva York se suma a la impresionante racha de presentaciones agotadas que el artista viene acumulando durante su gira mundial “El Último Regreso”, una de las más ambiciosas de su trayectoria y con la que continúa recorriendo América y Europa ante multitudes que han convertido cada concierto en una celebración de su legado musical.

Con una carrera que atraviesa generaciones y canciones que forman parte de la memoria sentimental de millones de personas, Montaner demuestra una vez más que su música no conoce fronteras ni generaciones.

Desde Buenos Aires hasta Nueva York, pasando por los principales escenarios de América Latina, Estados Unidos y Europa, “El Último Regreso” continúa escribiendo una historia de encuentros, emociones y localidades agotadas.

Y en Nueva York, una vez más, Ricardo Montaner volvió a casa. ¡Y la casa estaba llena!