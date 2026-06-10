Ricardo Montaner arrasa en Latinoamérica con 26 shows sold out en su gira mundial

Lo que comenzó como una gira histórica se ha convertido en uno de los fenómenos musicales más contundentes de 2026.

“El Último Regreso World Tour 2026” de Ricardo Montaner cierra su primera etapa con un resultado extraordinario: 26 conciertos completamente agotados en Latinoamérica, consolidando una vez más el poder de convocatoria, la vigencia artística y la conexión inquebrantable de una de las figuras más influyentes y queridas de la música en español.

Durante esta primera fase, Montaner recorrió los principales mercados de la región ante miles de espectadores que colmaron cada recinto.

En Argentina protagonizó seis noches memorables (cuatro en Buenos Aires y dos en Rosario y Córdoba), con entradas agotadas. La gira continuó con multitudinarias presentaciones en Chile, Perú y Ecuador, donde ofreció dos exitosos conciertos en Quito y Guayaquil.

El recorrido incluyó además escalas triunfales en Uruguay, Costa Rica y Paraguay, dos noches históricas en Bogotá y un impresionante paso por México, donde once conciertos consecutivos registraron localidades agotadas, confirmando una respuesta masiva y apasionada del público en cada país visitado.

Lejos de disminuir su impulso, “El Último Regreso World Tour 2026” se prepara para una segunda mitad de año aún más ambiciosa. Montaner regresará a México con nuevas fechas ya confirmadas en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, para luego reencontrarse con el público colombiano en una serie de presentaciones que prometen repetir el fenómeno vivido hasta ahora.

La travesía continuará con una extensa gira por Estados Unidos antes de llegar a Puerto Rico, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Honduras y diversas ciudades de Europa, incluyendo España, Francia, Suiza y el Reino Unido.

En las próximas semanas se anunciarán nuevas fechas que llevarán la gira a superar los 120 conciertos alrededor del mundo, convirtiéndola en uno de los proyectos más importantes de su carrera reciente.

Paralelamente, Ricardo Montaner domina los rankings de monitorLATINO, reafirmando también su vigencia en la radio internacional. Sus más recientes sencillos han alcanzado el puesto número uno en Iberoamérica. “Para Que Seas Feliz”, tanto en su versión original como junto a Eden Muñoz) conquistó rápidamente el primer lugar en México y Argentina, mientras que “El Último Regreso”, canción que le da nombre a su gira mundial, lideró los charts mexicanosy permaneció durante semanas consecutivas en la cima del ranking iberoamericano.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Ricardo Montaner continúa demostrando que las grandes canciones no conocen fronteras ni generaciones. El éxito de “El Último Regreso World Tour 2026” no solo celebra un repertorio que forma parte de la historia de la música latina; confirma también que el artista atraviesa uno de los capítulos más sólidos, trascendentes y emocionantes de toda su carrera.

Más que un regreso, es la consagración de un legado que sigue escribiendo nuevas páginas frente a millones de personas alrededor del mundo.