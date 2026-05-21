Cultura

Revelan cómo el violín folclórico sobrevive

Estudio analiza la historia del instrumento, cuya época dorada se dio en el siglo XIX antes de su declive en 1940

Revelan cómo el violín folclórico sobrevive
Cortesía | La violinista Graciela Núñez fue coinvestigadora.
Zulema Emanuel
21 de mayo de 2026
Tags:
investigación
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Panamá
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