Restaurante panameño representa a Panamá en el Campeonato Mundial de Carnes 2026

El restaurante panameño RAZA, especializado en la filosofía farm-to-table y ubicado en Costa del Este, representó a Panamá en la segunda edición del Campeonato Mundial de Carnes 2026, celebrado el pasado 17 de septiembre en Buenos Aires, Argentina.

Con el patrocinio de PROMTUR Panamá y Marca País Panamá, RAZA participó en la categoría Bife Ancho con alimentación a grano, donde obtuvo el puesto número 18 con una calificación de 74.3 sobre 100 puntos, superando el promedio de 72.8 registrado en esta categoría.

Uno de los resultados más destacados fue en el atributo de sabor, donde alcanzó 75.3 puntos, superando incluso las calificaciones obtenidas por las muestras ganadoras de las medallas de Oro y Plata en esa categoría.

La carne presentada por RAZA provino de Finca Centuria, ubicada en Boquete, Chiriquí, donde se desarrollan procesos de mejoramiento genético, alimentación, bienestar animal y terminación del ganado.

El certamen, organizado por Americarne, junto al Dr. Luis Barcos y Messe Frankfurt Argentina, evaluó cortes de carne bovina de distintos países tomando en cuenta tres atributos: terneza, jugosidad y sabor.

RAZA abrió sus puertas en mayo de 2026 en el Panamá Design Center, bajo la visión del chef Carlos Testino y Guillermo Morón, con una propuesta que integra producción ganadera, agricultura y gastronomía bajo el concepto “Criamos, Cultivamos, Cocinamos”.

La participación en el campeonato permitió mostrar ante un jurado internacional el potencial de la producción ganadera panameña y la propuesta gastronómica que conecta el campo con la mesa.