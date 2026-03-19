$!Repostería gourmet y sabores del mundo

La pastelería gourmet en Panamá vive un momento de auge impulsado por la diversidad cultural y la influencia de las redes sociales. Así lo explica la chef ejecutiva Tamara Alvarado, del grupo gastronómico Petit París, quien destaca que el paladar del panameño ha evolucionado hacia propuestas más sofisticadas, dejando atrás la tradicional torta básica de celebraciones para dar paso a postres con mayor complejidad de sabores y técnicas.

Alvarado, con más de 16 años de experiencia en el país, asegura que la transformación gastronómica responde a un “crisol cultural” donde convergen comunidades italianas, francesas, venezolanas, colombianas y judías, cada una aportando técnicas, ingredientes y tradiciones.

Este fenómeno también se refleja en el crecimiento de restaurantes que reinterpretan la cocina local, elevándola a estándares gourmet y posicionando a Panamá como un destino culinario cada vez más relevante en la región.

Otro factor clave en esta evolución ha sido la cercanía que ofrecen las redes sociales. “Hoy lo tienes disponibles postres con influencia de Dubai gracias a las redes”, afirma la chef, al señalar que tendencias globales, ingredientes y técnicas que antes tardaban años en llegar, ahora se adoptan casi de inmediato.