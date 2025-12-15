Relevo en la dirección del Teatro Nacional: Ramón Varela asume la presidencia del patronato

El Patronato del Teatro Nacional anunció un importante cambio en su Junta Directiva, con el nombramiento del músico Ramón Varela como su nuevo presidente.

Varela asume el liderazgo en reemplazo del escritor Juan David Morgan, quien dirigió el organismo desde su conformación con una gestión ejemplar, marcada por su visión y profundo compromiso que fue clave para consolidar el Teatro Nacional como un vibrante símbolo del patrimonio cultural panameño.

Ramón Varela, quien es abogado de profesión, baterista por afición y teatrista por afiliación, llega al cargo con la firme convicción del poder transformador de la cultura.

Consciente del papel fundamental del Teatro Nacional como la casa principal de las artes en Panamá, el principal objetivo del nuevo director es fortalecer la institucionalidad del Patronato y asegurar la sostenibilidad del Teatro para beneficio de la comunidad artística.