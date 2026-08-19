$!Reiteran normas para casas de masajes

Las casas de masajes y spas son una alternativa para quienes buscan relajarse, disminuir tensiones musculares o complementar el tratamiento de algunas molestias. Sin embargo, detrás de estos servicios también existen normas sanitarias que deben cumplirse para garantizar una atención segura.

El doctor Jonathan Guerra, jefe de Salud Pública de la Región Metropolitana de Salud, destacó que estos establecimientos deben contar con una Constancia de Inspección Sanitaria, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo 176 de 27 de mayo de 2019. Además, el personal debe tener el carnet blanco y el carnet verde de adiestramiento como operario de interés sanitario, establecido en el Decreto Ejecutivo 387 de 1997.

Guerra detalló que entre los servicios permitidos están los masajes reductores y relajantes, faciales y otros procedimientos similares que no impliquen tratamientos invasivos. También enfatizó que las casas de masajes y spas tienen prohibido realizar procedimientos invasivos contemplados en la Resolución 9 de 2009, como la colocación de bótox.

Entre las terapias que también se ofrecen en algunos establecimientos están la acupuntura y las ventosas. El doctor Tsang Yau, médico terapeuta olímpico y especialista en acupuntura, explicó que esta técnica trabaja, desde la perspectiva de la medicina tradicional china.

“La acupuntura es el arte de insertar agujas especiales en los canales energéticos del cuerpo que son denominados meridianos”, expresó Tsang Yau. Sobre las ventosas, detalló que consisten en colocar copas mediante succión negativa para levantar el tejido subcutáneo y favorecer la circulación.

Por su parte, Luisa Inés Noriega, fisioterapeuta explicó que muchas veces las casas de masajes realizan evaluaciones que no son para ser tratadas por ellos, sino por especialistas en fisioterapia realizando un tratamiento adecuado.