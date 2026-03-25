Reino Unido investiga archivos sobre el expríncipe Andrés en medio del escándalo por el caso Epstein

Un equipo encargado por el gobierno británico empezó a investigar los archivos relativos al papel del expríncipe Andrés como enviado comercial antes de que sean publicados, en medio de las repercusiones por sus nexos con Jeffrey Epstein, informó el martes un ministro del Reino Unido.

El gobierno británico se comprometió a finales de febrero a publicar los documentos tras un escándalo creciente desencadenado por la divulgación, por parte de las autoridades estadounidenses, de millones de archivos relacionados con el fallecido Epstein, un delincuente sexual condenado.

"Hemos comenzado a buscar en los archivos históricos del departamento y hemos encargado búsquedas paralelas en otros departamentos", dijo el ministro de Comercio, Chris Bryant.

Epstein, un financiero neoyorquino que se declaró culpable en 2008 de solicitar prostitución a una menor y murió en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de delitos sexuales, tenía vínculos con las élites políticas y empresariales.

El expríncipe, ahora llamado Andrew Mountbatten-Windsor, y el exministro y exembajador en Estados Unidos Peter Mandelson fueron detenidos el mes pasado sospechosos de conducta inapropiada en el ejercicio de un cargo público por sus vínculos con Epstein.

Mountbatten-Windsor, a quien su hermano, el rey Carlos III despojó de sus títulos reales el año pasado, ha sido puesto en libertad por la policía mientras continúa la investigación. Ha negado cualquier conducta indebida.

La policía lo está investigando por acusaciones de que compartió documentos confidenciales con Epstein durante su etapa como emisario de Comercio.

Los documentos sobre el nombramiento de Mountbatten-Windsor como enviado comercial, cargo que ocupó de 2001 a 2011, figuran entre los documentos cuya publicación ha prometido el gobierno.

Virginia Giuffre, quien se suicidó el año pasado, afirmó que fue víctima de trata en tres ocasiones para mantener relaciones sexuales con el miembro de la realeza británica, desde 2001 y dos veces cuando tenía 17 años.

Mountbatten-Windsor resolvió en 2022 una demanda civil en Estados Unidos presentada por Giuffre, sin admitir responsabilidad.