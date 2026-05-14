$!Rana Dorada destaca por su entorno

La Cascada Rana Dorada, ubicada en la comarca Ngäbe-Buglé y accesible desde Santa Fe, en Veraguas, es uno de los destinos naturales que atrae a amantes del ecoturismo y la aventura en Panamá.De acuerdo con Luis Zamora, fundador de Wild Panamá, el lugar destaca por su bosque nuboso, aguas cristalinas y la pureza de un ecosistema que se ha mantenido protegido por su ubicación alejada. Explicó que el nombre de la cascada surge por la presencia de una especie de rana arlequín negra y amarilla, familiar cercano de la rana dorada panameña y considerada una señal de un ambiente sano.'El ecoturismo ha cambiado mucho. Antes buscaban más hoteles y resorts; ahora quieren desconectarse, caminar, acampar, conocer comunidades y vivir experiencias reales con la naturaleza', afirmó Zamora.El fundador contó que para este 30 de mayo cuentan con un trip a Rana Dorada y El Tapir, 'con transporte desde Albrook Mall en $110 y $55 (si va en su auto); esto incluye guías certificados por la ATP, entrada a zona comarcal, fotos y botiquín'.La excursión hacia la Cascada Rana Dorada incluye un trayecto de casi cinco horas y media desde la ciudad hasta Veraguas, además de una caminata de dos horas con dificultad media. Por ello, Zamora recomienda llevar zapatillas con buena tracción, ropa cómoda, repelente, hidratarse muy bien y una mochila ligera.