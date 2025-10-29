Rabanes y La Kuarta se unen al ritmo de “Dale Pura Vida”

El reconocido grupo panameño Los Rabanes y la banda costarricense La Kuarta están promoviendo su nueva canción “Dale Pura Vida”.

Los artistas explicaron que el tema busca ser un himno positivo que invita a superar las dificultades con optimismo, una filosofía que va más allá de la música.

La alianza, que surgió tras compartir tarima en un festival masivo en Palmares, Costa Rica, busca afianzar la hermandad musical entre ambos países.

La canción “Dale Pura Vida” fue descrita por los músicos como una fusión enérgica con toques de comparsa y samba, ideal para el verano y con potencial “futbolero” de cara a posibles clasificaciones mundialistas.

Emilio Regueira, de Los Rabanes, destacó que la letra es apta para todas las edades, rompiendo con el sensacionalismo de otros géneros al ofrecer un mensaje sencillo y profundo: “Si tu día sale mal, dale pura vida”.

Por su parte, Gnomo, guitarrista de La Kuarta, expresó: “el mensaje central del tema es precisamente romper con ese con ese paradigma. Podés encontrar una felicidad muy profunda en hacerle frente a la vida desde una perspectiva distinta y creo que eso es lo que lo que proyecta también musicalmente”.

Los integrantes de La Kuarta, Chako (vocalista) y Gnomo (guitarrista), manifestaron su alegría por esta colaboración que consideran un espaldarazo de sus “padrinos” Los Rabanes, en un momento donde la música panameña goza de gran popularidad en las listas de reproducción de Costa Rica.

Asimismo, los músicos manifestaron que el objetivo de este junte en el rock latino es seguir el ejemplo de la comunidad urbana, promoviendo la unión y colaboración entre artistas de la región.