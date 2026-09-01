Rabanes apuesta por unión musical

Los Rabanes vuelven a tender un puente musical entre Panamá y Guatemala con “Dame de Eso”, una colaboración con el artista guatemalteco Mr. Fer que fusiona cumbia urbana, hip hop y el característico rock latino de la agrupación panameña.

Randy Cuevas, integrante de la banda, destacó que el tema representa una oportunidad para unir ambas culturas. “Es algo muy bonito que esta canción nos permita nuevamente unir a Panamá y Guatemala en un solo sentimiento”, expresó. Sobre Mr. Fer, añadió: “Es un gran exponente del hip hop en su país”.

Para Cuevas, esta colaboración también refleja el potencial de Centroamérica como una fuerza musical frente a la industria internacional. “La frontera siempre se la han instituido los seres humanos. Y nosotros creemos que la música es una forma de unir pueblos”, afirmó. El músico considera que trabajar con artistas y agrupaciones de distintos países de la región puede fortalecer esa identidad común.