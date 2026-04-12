Quinto Festival Cultura Azul en Parque Omar promueve inclusión y sensibilización sobre el autismo

El Despacho de la Primera Dama informó que celebró el sábado 11 de abril el V Festival Cultura Azul en el Parque Omar, actividad que tiene como objetivo un espacio de encuentro, sensibilización e inclusión para personas dentro del espectro autista y sus familias.

Mediante una nota de prensa el Despacho de la Primera Dama comunicó que la jornada se desarrolló desde las 3:00 p.m. en las áreas del domo y la gravilla, como parte de la campaña Brillando Juntos, que este año pone el foco en el deporte como herramienta para potenciar habilidades, fortalecer la integración social y promover el bienestar de personas con trastorno del espectro autista (TEA) y otras neurodivergencias.

Asimismo detalló que durante la actividad, familias, niños y jóvenes participaron en una agenda dinámica que incluyó presentaciones artísticas, espacios recreativos, exhibiciones de artesanías y una variada oferta gastronómica, en un ambiente pensado para fomentar la empatía, el respeto y la participación activa.

El festival contó con la participación de instituciones aliadas como la Alcaldía de Panamá, el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), el Ministerio de Cultura, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), el Instituto Especializado de Neurodesarrollo Integral (IENDI) y el Centro Ann Sullivan Panamá (CASPAN).

Entre los espacios más concurridos destacó el del Despacho de la Primera Dama, en conjunto con la Fundación Alas y Antenas, donde se presentó el Mariposario de Maricel, una iniciativa educativa que permitió a los asistentes observar el proceso de transformación de las mariposas como símbolo de crecimiento, diversidad e inclusión.

Igualmente, las clínicas móviles del programa Ver y Oír brindaron atenciones gratuitas con el respaldo del Comando Sur de los Estados Unidos, acercando servicios de salud a la población. Con este tipo de iniciativas, el Despacho de la Primera Dama reafirma su compromiso con la promoción de acciones que visibilicen el autismo y fomenten una mayor comprensión e inclusión en la sociedad.

A través de la campaña Brillando Juntos, se continuará impulsando durante el mes de abril una agenda de actividades orientadas a la sensibilización, el acompañamiento y la generación de oportunidades para las personas con autismo y otras neurodivergencias.