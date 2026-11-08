Puerto Indio celebró su primer Festival de la Jagua

El Ministerio de Gobierno informó que la comunidad de Puerto Indio, en el distrito de Sambú, provincia de Darién, celebró el primer Festival de la Jagua, una actividad que reunió las tradiciones, costumbres y expresiones culturales de los pueblos Emberá y Wounaan.

De acuerdo con la entidad, la celebración, que requirió más de dos horas de recorrido por mar y río para llegar a esta comunidad, inició con un recibimiento a los visitantes y una ceremonia tradicional que dio apertura a dos días de actividades culturales.

Durante el festival, niños, jóvenes y adultos lucieron diseños tradicionales pintados en sus cuerpos con tinta extraída de la jagua, una fruta que representa un símbolo de identidad y pertenencia para estos pueblos originarios. Asimismo, las mujeres engalanaron la actividad con sus coloridas parumas, flores en el cabello y vistosos collares.

La jornada también incluyó bailes autóctonos, interpretaciones musicales, muestras gastronómicas y competencias deportivas, como parte de una programación orientada a resaltar y preservar la riqueza cultural de estas comunidades.

En la inauguración participaron autoridades tradicionales y representantes del Gobierno. El acto continuó con presentaciones de danzas propias de estos pueblos y culminó con un baño en el río Sambú, en medio de un ambiente de alegría y unidad comunitaria.

Por su parte, la viceministra de Asuntos Indígenas, Doris Bill, destacó que el festival representó una oportunidad para impulsar el desarrollo comunitario, promover los productos elaborados por sus habitantes y fortalecer el empoderamiento de las mujeres. Además, señaló que estas actividades contribuyeron a preservar la identidad cultural y visibilizar a una comunidad que durante años luchó por el reconocimiento de sus derechos.

Mientras tanto, la gobernadora de la comarca Emberá Wounaan y organizadora del festival, Raquela Carpio, manifestó que olvidar las raíces significa perder la esencia de sus pueblos. Por ello, resaltó la importancia de que las autoridades trabajaran en equipo para fortalecer a las comunidades.

En representación de la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, Naryee Levy expresó que fue un honor acompañar a los habitantes en esta celebración cultural.

Asimismo, el presidente del Congreso Local de Puerto Indio, Tino Quintana, explicó que la jagua no solo se utilizó como pintura ancestral, sino que también posee propiedades medicinales para el cuidado de la piel.