Durante estos días también se mantendrá viva la tradición del recorrido tradicional de las siete iglesias, invitando a los fieles a visitar templos históricos que se encuentran en el Casco Antiguo

Panorama Católico | Devotos viven la Semana Santa Internacional en el Casco Antiguo.
Procesiones y viacrucis en la agenda de la Semana Santa
ML | Parroquia San Cristóbal.
Maribel Salomón
13 de marzo de 2026

La celebración de la Semana Santa en el país ya comienza a tomar forma con diversas actividades religiosas y encuentros de fe que se desarrollarán en distintos puntos del país, invitando a los fieles a participar de tradiciones que combinan espiritualidad, historia y cultura.

En el marco de esta preparación, este 15 de marzo se vivirá la Santa Eucaristía en la Catedral Basílica Santa María la Antigua, donde se realizará la bendición de las imágenes de la Última Cena que estarán en la procesión del Jueves Santo. La ceremonia es a las 8:00 a.m. y será presidida por el arzobispo José Domingo Ulloa Mendieta.

En el Casco Antiguo también se desarrollará la tradicional Semana Santa Internacional, que iniciará con el Viernes de Dolores, el 27 de marzo, a las 7:00 p.m. y continuará con otras procesiones.

Las actividades litúrgicas incluyen el Domingo de Ramos (29 de marzo) a las 5:00 p.m. y las celebraciones de Martes a Viernes Santo a las 7:00 p.m. El cierre será el Domingo de Resurrección, 5 de abril, con el encuentro de la Virgen y Cristo Resucitado, seguido de la procesión a las 9:00 a.m. y la misa a las 10:00 a.m.

Los días 14 y 15 de marzo, la organización Jóvenes Católicos Panamá realizará el Encuentro Arquidiocesano de Agentes de Pastoral Juvenil en la USMA, de 8:30 a.m. a 4:00 p.m.

Además, en Pesé, se desarrollarán las actividades de la Semana Santa Viviente: el 14 de marzo a las 7:00 p.m., en la Casa de Jubilados; el 2 de abril con la Última Cena (8:30 p.m.) y el Viernes Santo, 3 de abril, con el Vía Crucis y la crucifixión a partir de las 4:30 p.m.

Un tiempo de fe y tradición

ML | En el distrito de Chepo, el grupo de cargadores de la Parroquia San Cristóbal celebrará 15 años de tradición con la puesta en escena de la Semana Santa en vivo, del 2 al 5 de abril. Estas costumbres religiosas también se mantienen firmes en el interior del país; por ejemplo, en la Parroquia Santiago Apóstol de Natá, el grupo de oración Fuente de Agua Viva desarrolla un programa de viacrucis todos los viernes de marzo a las 6:00 p.m.

Otra de las actividades será la Misa Crismal y la apertura del Jubileo del Centenario, el 31 de marzo a las 8:30 a.m., en la Catedral Basílica Santa María la Antigua.
