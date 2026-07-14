Princesa heredera de Noruega recibe el alta tras su trasplante de pulmones

La princesa heredera de Noruega, Mette Marit, recibió el alta hospitalaria casi un mes después de su trasplante de pulmones, anunció este martes la Casa Real.

“El estado de salud de la princesa heredera es bueno, dadas las circunstancias”, declaró Are Holm, jefe del Servicio de Neumología del Hospital Universitario Rikshospitalet de Oslo, citado en el comunicado del Palacio Real.

A la princesa, de 52 años, se le diagnosticó en 2018 una forma poco frecuente de fibrosis pulmonar, enfermedad que provoca dificultades respiratorias.

El deterioro de su estado de salud la obligó a someterse a mediados de junio a un trasplante de pulmones, que resultó exitoso.

“Agradezco profundamente las muestras de apoyo que tantas personas de toda Noruega me han brindado durante mi enfermedad. Me dieron fuerzas cuando más las necesitaba. Muchas gracias”, expresó la princesa, citada en el comunicado, en el que también agradece a todos los donantes de órganos y al personal sanitario que la acompañó y cuidó.

Durante los próximos seis meses, la princesa heredera seguirá “un programa de rehabilitación y será objeto de un estrecho seguimiento para detectar posibles complicaciones, como el rechazo del trasplante o infecciones”, precisó por su parte el médico del hospital.

“Incluso en el mejor de los casos, suele hacer falta alrededor de un año para que el estado de salud del paciente entre en una fase más estable”, añadió.

Su esposo, el príncipe Haakon, expresó su “inmenso alivio al ver que la princesa heredera regresa a casa desde el hospital”.

Las primeras imágenes de Mette Marit tras la operación fueron difundidas por la Casa Real el 6 de julio, y la mostraban viendo la victoria de Noruega sobre Brasil (2-1) en la Copa del Mundo.

La princesa y su esposo siguieron el partido desde el palacio, aunque la Casa Real precisó entonces que ella aún no había recibido el alta definitiva del hospital.