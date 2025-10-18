Primera versión del Desfile de Las Mil Naguas reúne a más de 5 mil personas en David

La ciudad de David fue escenario este sábado, 18 de octubre, de la primera versión del Desfile de Las Mil Naguas, coordinado por la alcaldía de David y la Unión de Gestores Culturales de David.

Según indicó el alcalde Joaquín De León, se estimaba la participación de 2 mil personas, pero al cierre del desfile se contabilizó una cifra superior a 5 mil asistentes, integrantes de más de 150 delegaciones provenientes de todo el país, e incluso de Costa Rica.

El alcalde destacó además el impacto económico generado por la actividad, especialmente para emprendedores, artesanos Ngäbes, vendedores informales y la familia chiricana, quienes pudieron disfrutar del espectáculo artístico y la feria de emprendimiento en el Parque Miguel de Cervantes Saavedra.

De León señaló que ya existen acercamientos con diputados de la región para evaluar la posibilidad de convertir el desfile en Ley de la República a través de la Asamblea Nacional. Mientras tanto, a nivel local, el Consejo Municipal de David aprobó un acuerdo para que el tercer sábado de octubre se celebre oficialmente el Desfile de Las Mil Naguas.

La ex Miss Panamá y embajadora cultural Rosa Iveth Montezuma, designada como abanderada del desfile, expresó su satisfacción por la actividad, que pone en valor un elemento esencial de la cultura Ngäbe Buglé, especialmente la mujer y su traje tradicional, La Nagua.

“Me emociona ver y sentir el valor que se le da a nuestro traje tradicional, tanto de la mujer y el varón Ngäbe”, manifestó Montezuma.