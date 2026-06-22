Primera Dama de Guatemala visita la Ciudad de las Artes

La primera dama de Guatemala, Lucrecia Peinado, visitó la Ciudad de las Artes como parte de los actos conmemorativos del Congreso Anfictiónico. Durante el recorrido estuvo acompañada por la primera dama de la República de Panamá, Maricel Cohen de Mulino, y la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera.

En este espacio, las primeras damas mantuvieron un encuentro directo con artesanos locales y apreciaron una muestra exclusiva de indumentaria tradicional y piezas de artesanía fina que reflejan el saber ancestral de las diversas regiones del territorio nacional.

Posteriormente, se trasladaron al Teatro Áurea “Baby” Torrijos. En el vestíbulo de este recinto, la delegación disfrutó de una selecta presentación de canto lírico, seguida en el auditorio principal por una gala artística a cargo del Conjunto Folclórico Nacional, agrupaciones que plasmaron sobre el escenario la vivacidad, el ritmo y la herencia histórica de las tradiciones panameñas.

Hacia el cierre del itinerario, la Red de Coros y Orquestas Juveniles ofreció una muestra de su estructura pedagógica y musical, lo que reafirma el compromiso del Estado con la transformación social a través del arte.

El encuentro concluyó con un intercambio de obsequios institucionales y la toma de la fotografía oficial que inmortaliza los lazos de cooperación cultural entre ambas naciones.