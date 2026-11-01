Presidente Mulino celebra el Día del Niño en el Parque Recreativo Omar y reitera apoyo a afectados por sismo

El presidente de la República, José Raúl Mulino, junto a la Primera Dama, Maricel Mulino, ministros y viceministros de Estado, celebró este domingo 1 de noviembre el Día del Niño con miles de menores que, en compañía de sus padres, acudieron al Parque Recreativo Omar. La actividad fue organizada por el Despacho de la Primera Dama, con la participación de diversas entidades del Estado.

La Pareja Presidencial fue recibida por los asistentes, quienes los saludaron durante el recorrido por los puestos instalados. En el lugar, niños de todas las edades disfrutaron de entretenimiento, juegos, premios y regalos. “Estoy feliz de estar aquí, en esta fiesta en el Parque Omar organizada por el despacho de la Primera Dama. Es una fecha lindísima que ha retomado su lugar en la historia y que arranca el Mes de la Patria”, expresó Mulino. “A todos los niños, muchas felicidades, que la pasen bonito. Ustedes son el futuro y se les quiere mucho”, agregó.

Por su parte, la Primera Dama señaló que el evento, además de agasajar y divertir a los infantes en su día, busca celebrar en familia y recordar los juegos de antaño y la tradición panameña.

En otro tema, al ser consultado por los medios sobre la ayuda a los afectados por el sismo del 9 de octubre, el mandatario fue enfático en que las acciones de respuesta continúan desplegadas en todos los puntos impactados para que ninguna familia panameña se quede sin hogar. “El apoyo del Gobierno Nacional es completo y no se va a detener hasta que cada panameño tenga su casa”, resaltó, al tiempo que subrayó que la asistencia se entrega con agilidad, transparencia y el control de la Contraloría General de la República. Asimismo, indicó que el Ejecutivo monitorea las réplicas, como el movimiento telúrico registrado este sábado, el cual dejó afectaciones materiales en viviendas de sectores como Bajo Corral en Las Tablas, Chepo de Las Minas y otros puntos de la provincia de Coclé.