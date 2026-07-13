Presentará su historia de superación en la Feria Internacional del Libro

Estudió su carrera alumbrada por una lámpara de queroseno en una humilde vivienda de cañazas en Boquerón, Chiriquí, y durante años enfrentó en secreto un profundo pánico escénico mientras informaba a miles de panameños a través de las pantallas de televisión.

Hoy, la reconocida periodista Elkiriam Caballero transforma su historia de resiliencia en literatura y se prepara para el lanzamiento oficial de su libro “Cree en el poder de tus sueños” en la Feria Internacional del Libro de Panamá.

La cita literaria será el próximo 28 de agosto en el Salón Chaquira de Atlapa, a las 7:10 p.m., bajo la presentación de la comunicadora Castalia Pascual y en compañía de la directora de Aloha Panamá, Vanessa Campos. “Los que hemos podido alcanzar nuestros sueños podemos decir con toda certeza que la pobreza extrema no es una barrera, siempre se puede”, afirmó la autora.

El texto, estructurado de forma cronológica y en un lenguaje ágil diseñado para ser leído en pocas horas, busca convertirse en una herramienta contra el conformismo y la “cultura de la queja” en los jóvenes del país. Caballero revela sin filtros las herramientas psicológicas y de planificación que la llevaron a cumplir sus metas, desmitificando el éxito detrás de los reflectores: “Sufría de pánico escénico. Yo sabía que era mi reto de todos los días, así que me tenía que preparar más para hacerle frente”.

Esta propuesta editorial, que ya ha generado un fuerte eco en profesionales de origen humilde que se ven reflejados en sus páginas, está disponible en las librerías El Lector, El Hombre de la Mancha, la Editorial Cultural Portobello y en la plataforma Amazon.