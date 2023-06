Precursores de la música típica, ¿qué hacen hoy?

La música típica panameña experimenta una nueva época de oro sobre las bases fraguadas por precursores que, aunque hoy están algo distantes de toldos y jardines, siguen exaltando el folclore.

Dorindo Cárdenas es uno de ellos, y a sus 87 años dijo sentirse aún muy apegado a su público. “No me he retirado, pero sí privado de salir constantemente, de hacer presentaciones como antes; esto porque todavía el virus del Covid-19 está por allí y yo quiero cuidarme, no creo que a mi edad soporte un revés así”.

“El Poste de Macano Negro”, como le apodan, sigue ensayando con su acordeón y participando en algunos eventos muy especiales.

Desde la tranquilidad de su casa, el músico aseguró que evalúa con lupa la evolución del género y a la nueva camada de intérpretes.

Comentó que: “Los felicito por promover esta música, pero me duele que ciertos se están alejando bastante de los aires tradicionales, que son los que nos dan nuestra identidad”.

Una nueva oportunidad

Osvaldo Ayala sobrevivió hace semanas a un infarto que lo dejó fuera de las tarimas varios días.

Reveló con alegría que su recuperación ha sido bastante rápida, por lo que se encuentra retomando su agenda de shows.

“Estamos trabajando y por eso ahora tengo un compañero acordeonista, que me está apoyando cuando las jornadas se hacen muy largas”, expresó.

Para el intérprete de “Anhelos”, el cariño del público ha sido fundamental en su evolución durante 53 años.

Por su parte, Alfredo Escudero y su esposa Leonidas Moreno entran al grupo con trayectoria ininterrumpida. Junto al grupo Los Montañeros siguen llevando su cumbia por todo el país.

En tanto, Nina Campines ha estado fuera de los escenarios, pero se dedica a su familia y está activa en otros ámbitos. Durante la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá (2019) se unió a los voluntarios de la organización.

Lucy Quintero e Isidro Chilo Pitty, también íconos de la música panameña, fallecieron.