Praga acogerá primera exhibición en Europa del esqueleto Lucy, de 3,18 millones de años

Los fragmentos óseos de Lucy, un ancestro humano de 3,18 millones de antigüedad que apenas salió se Etiopía, se exhibirán por primera vez en Europa este año en un museo de Praga, dijo el martes el primer ministro checo.

Los restos de este Australopithecus afarensis se descubrieron en Etiopía en 1974. Entonces fue el homínido más completo jamás hallado y revolucionó la comprensión de los ancestros humanos.

"Los restos del esqueleto Lucy se mostrarán en Europa por primera vez", dijo el primer ministro Petr Fiala al anunciar el préstamo del Museo Nacional de Etiopía.

Los fragmentos se exhibirán en el Museo Nacional de Praga como parte de la muestra "Orígenes humanos y fósiles", que empezará el 25 de agosto y durará dos meses.

La exposición también contará con Selam, el fósil de un bebé de Australopithecus que vivió unos 100.000 años antes que Lucy y se encontró en el mismo lugar 25 años después.

En su estado actual, Lucy cuenta con restos fosilizados de los dientes, fragmentos del cráneo, partes de la pelvis y el fémur.

La última vez que el fósil de 1,1 metros de altura y 29 kilos de peso salió de Etiopía fue entre 2007 y 2013, durante una gira por varios museos estadounidenses.

Su nombre procede de la canción de los Beatles "Lucy in the sky with diamonds" que el equipo de investigadores escuchó después del hallazgo.

Según los científicos, Lucy caminaba ya erguido y habría muerto entre los 11 y los 13 años, que en esa especie se considera ya un periodo adulto.

Durante mucho tiempo fue el ancestro humano más antiguo encontrado hasta el hallazgo de Toumai en Chad, la calavera de un género de homínido extinguido de hace 6 o 7 millones de años.