Polémica por grabación en hoteles de ocasión

Se ha generado una fuerte polémica por el uso de hoteles de ocasión como escenarios de filmación. Al respecto, varios locales emitieron comunicados informando que sus instalaciones están protegidas por derechos de autor y que prohíben las grabaciones con fines comerciales o de difusión masiva sin autorización previa. Señalaron que esta medida surge ante el reciente aumento de contenido no autorizado filmado dentro de sus espacios.

La polémica se encendió luego de que un establecimiento mencionara producciones atribuidas a artistas como Samy y Sandra Sandoval, además del video “Lollipop”, del cantante Boza. Posteriormente, el productor musical Dj Black recordó que el lugar hace varios años fue usado en una grabación de Tommy Real ft Danger Man en el video de la canción ‘Amor de kilate’.

Tras la publicación del comunicado, Sandra Sandoval reaccionó a través de un comentario en Instagram, donde negó haber grabado en ese sitio y pidió pruebas de lo señalado. “Ahora yo necesito que me enseñen ese video donde yo aparezco, ya que sería el último lugar que yo buscaría pa’ hacer un video. Yo me moriría de pena con solo saber que tengo que aparecer en un push”, escribió la cantante.

Por su parte, su hermano Samy Sandoval declaró a Metro Libre que la información es totalmente falsa y que nunca han realizado grabaciones en ese sitio. El artista aseguró que desconoce de dónde surgió la mención y manifestó su sorpresa. “Estoy tratando de digerir. No he llamado ni a mis abogados, porque estoy pensando que puede ser un loco que subió eso, expresó.

Mientras, el cantautor y artista Alberto Gaitán expresó que el video del Boza no puede ser y que él no estaba todavía para Lollipop. “No sé quién hizo ese video, pero eso es pura bulla”.

En medio de esta controversia, el cantante, compositor y productor musical Dj Black ofreció su análisis señalando que más allá del tema legal, el mensaje puede interpretarse como una forma de promoción. A su juicio, este tipo de comunicados buscan educar sobre el uso de imagen, pero al mismo tiempo generan conversación y visibilidad para el lugar. “Ellos podrían buscarse un problema serio porque Sandra y Samy jamás han usado esas instalaciones y ellos sí pueden demandar por calumnia”, agregó.