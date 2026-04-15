"Pierde grasa y gana carne", la curiosa campaña contra la obesidad

Shu Fangqiang se sube a la balanza en un centro comunitario de Wuxi (este de China). Forma parte de las cientos de personas que se inscribieron en el programa de adelgazamiento "Pierde grasa, gana carne de res".

Con un índice de masa corporal de 30, Shu es considerado obeso según los criterios nacionales y los de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Carne de res o no, quería perder peso por mi salud. Esta oportunidad llegó en el momento justo, así que me inscribí", relata.

La regla es sencilla: por cada medio kilo perdido, recibirá el equivalente en carne de res deshuesada, o un kilo y medio de carne con hueso.

Se trata de una de las iniciativas que están surgiendo con el apoyo de las autoridades para frenar el avance del sobrepeso y la obesidad. El exceso de peso, con sus consecuencias (enfermedades crónicas y aumento del gasto sanitario), es una preocupación creciente en China.

Más de un tercio de los adultos chinos (37,5%) tenía sobrepeso en 2022, y 8,3% padecía obesidad, según la OMS.

China sigue estando lejos de Estados Unidos (72,4% de adultos con sobrepeso y 42% obesos, según la OMS).

Sin embargo el fenómeno avanza lo suficientemente rápido como para generar preocupación.

El número de personas consideradas obesas se triplicó entre 2004 y 2018, detallan datos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades.

Si la tendencia continúa, la proporción de adultos con sobrepeso u obesidad podría alcanzar 70,5% para 2030, predice la Comisión Nacional de Salud (basándose en criterios más estrictos que los de la OMS).

- Cientos de millones -

Durante la semana "Pierde grasa..." en marzo, hay permanentemente una decena de voluntarios tanto en el piso destinado a las mujeres como en el que recibe a los hombres.

Los pesan, miden y toman la circunferencia de la cintura. El personal con bata blanca registra los datos a mano en un formulario que entrega a los participantes, con un sello que los anima a continuar con sus esfuerzos.

Operaciones similares surgieron en todo el país y son ampliamente difundidas en las redes sociales.

La cadena de supermercados Yonghui, por ejemplo, anima a sus clientes a registrar su pérdida de peso durante 10 días pesándose en la tienda. Por cada kilo y medio perdido, pueden llevarse medio kilo de carne de res, cangrejos de río o kiwis.

China, el segundo país más poblado del mundo, con 1.400 millones de habitantes, tiene el mayor número de adultos con sobrepeso: 402 millones de personas, según un estudio publicado en la revista médica The Lancet en 2025.

- Grupos de apoyo -

En 1982 solo 7% de los chinos tenía exceso de peso, según un libro publicado en 2010 titulado 'Fat China: How Expanding Waistlines Are Changing A Nation' ("China obesa: cómo el aumento del perímetro de la cintura está transformando a una nación").

En el centro comunitario de Wuxi, el personal propone a los participantes unirse a un grupo específico en la aplicación de mensajería instantánea WeChat.

Durante varios meses, los miembros del grupo se darán consejos y ánimo para adelgazar. Luego, en enero de 2027, los voluntarios volverán a pesarse.

Quienes hayan perdido mucho peso podrán elegir cortes selectos de carne, como la cola de res. La cantidad total de carne está limitada a 10 kilos.

Zheng Haihua, de 44 años, afirma que se inscribió para obligarse a "moverse más y comer menos".

"Lo más difícil para mí es controlar el apetito, porque cuando veo comida deliciosa, me cuesta resistirme", confiesa entre risas.

Wu Changyan, médica local, lo entiende. "La presión de la vida cotidiana y la comodidad moderna nos empujan a comer más y en exceso", destaca.

Li Sheyu, profesor clínico en el Hospital de China Occidental de la universidad de Sichuán, no cree que este tipo de iniciativas "cambien fundamentalmente la situación".

En su opinión no son más que una variante de los incentivos clásicos para cuidar la figura. "Pero es una buena forma de difundir entre el público ideas sobre la pérdida de peso", subraya.