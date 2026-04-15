Traen herencia de la dinastía Díaz

El heredero de la dinastía Díaz, Rafael Santos, se prepara para un encuentro histórico en Panamá este 17 y 18 de abril junto a Jonathan Chávez, en un evento que busca unir el vallenato con la música típica panameña.

Durante estas presentaciones, Santos contó que asumirá un rol de mentor al subir al escenario, por primera vez de forma internacional, a su sobrino Martín Elías Jr., quien decidió cambiar el fútbol por el canto tras una presentación improvisada con su tío.

“Es un honor ser el tutor de mi sobrino... él está llamado a defender el legado de su padre y yo estoy llamado a defender el legado del mío”, afirmó el artista, quien además adelantó que interpretará clásicos como “Mi Muchacho”, tema que considera su amuleto.