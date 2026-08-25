Parque zoológico francés renuncia a acoger delfines trasladados a España

El zoológico francés de Beauval renunció a la construcción de un centro de acogida de delfines, que debía recibir algunos trasladados a España desde un parque acuático cerrado en Francia, anunció este martes su director, Rodolphe Delord, a AFP.

Tras más de cincuenta años de actividad, el parque Marineland de Antibes, en el sureste de Francia, cerró sus puertas a causa del descenso en la afluencia tras una ley de 2021 que prohíbe los espectáculos con cetáceos y su cautividad.

Marineland reclamaba poder trasladar sus orcas y delfines a parques en el extranjero, pero el gobierno francés se negó durante mucho tiempo abogando por soluciones más acordes con la ley sobre bienestar animal.

Finalmente, ocho fueron trasladados en julio a un parque de Benalmádena, en el sur de España, con el objetivo de que regresaran en el futuro a Francia, al centro de acogida en proyecto en el zoológico de Beauval.

“Habíamos previsto acoger a unos 25 delfines”, entre ellos al menos ocho de los doce cetáceos de Marineland de Antibes, recordó Rodolphe Delord a la AFP.

Pero “las incertidumbres jurídicas y financieras que hoy pesan sobre el proyecto no nos permiten llevarlo adelante en condiciones aceptables”, declaró.

El director justificó la decisión en el costo de las obras, estimado ahora en 45 millones de euros (52,5 millones de dólares), frente a los 25 a 30 millones inicialmente previstos, los recursos jurídicos interpuestos en contra del proyecto y en la falta de compromiso por parte del gobierno.

En cuanto se oficializó el proyecto, una decena de oenegés, entre ellas C’est Assez! y One Voice, se opusieron, llegando incluso a presentar varios recursos judiciales y a organizar concentraciones.

Denunciaban en particular la reproducción de cetáceos en cautividad y la posibilidad de traslados, que consideran contrarias a las disposiciones de la ley de 2021 sobre bienestar animal.

Sin Beauval, los delfines de Marineland finalmente podrían ser enviados a Asia, a “hoteles o parques de atracciones”, según el director. “Estamos realmente preocupados por su futuro”, concluyó.

El parque zoológico de Beauval recibió dos millones de visitantes y alcanzó una facturación de 113 millones de euros en 2023.