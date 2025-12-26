Panameña Yanneth Dayz es coronada Nuestra Señora Utah 2025 en EE.UU.

La panameña Yanneth Dayz fue coronada Nuestra Señora Utah 2025, gracias al voto popular en Instagram y a la decisión de un jurado internacional.

Dayz es la primera representante de Panamá en conquistar este certamen, nacido en 2012 con el propósito de empoderar a mujeres de raíces latinas y visibilizar sus historias de vida, el cual ha evolucionado hasta convertirse en un punto de encuentro cultural en Salt Lake City, avalado por medios locales y comunidades hispanas en Utah.

“La belleza que celebra Utah no solo se ve, se siente; no solo se escucha, transforma”, dijo Dayz tras recibir la corona, que ahora une a Panamá con una tradición artística y cultural en Estados Unidos.Dayz fue coronada Miss Periodista Panamá 2012, ha protagonizado la película panameña Guetto2, y se destacó como segunda finalista de Karaoke de las Estrellas 2011, y consolidándose como locutora comercial en varias emisoras de Panamá, así como presentadora y reportera en Medcom y NextTV.

Continuando con su impulso social, Dayz fundó un grupo de apoyo para personas con depresión y ansiedad, transformando el dolor en puente de esperanza. Su enfoque integral la ha llevado también a ser coach nutricional de cambio emocional y físico, acompañando a quienes buscan reencontrarse consigo mismos.