Panameña Yanneth Dayz es coronada Nuestra Señora Utah 2025 en EE.UU.

Redacción Web
26 de diciembre de 2025

La panameña Yanneth Dayz fue coronada Nuestra Señora Utah 2025, gracias al voto popular en Instagram y a la decisión de un jurado internacional.

Dayz es la primera representante de Panamá en conquistar este certamen, nacido en 2012 con el propósito de empoderar a mujeres de raíces latinas y visibilizar sus historias de vida, el cual ha evolucionado hasta convertirse en un punto de encuentro cultural en Salt Lake City, avalado por medios locales y comunidades hispanas en Utah.

“La belleza que celebra Utah no solo se ve, se siente; no solo se escucha, transforma”, dijo Dayz tras recibir la corona, que ahora une a Panamá con una tradición artística y cultural en Estados Unidos.Dayz fue coronada Miss Periodista Panamá 2012, ha protagonizado la película panameña Guetto2, y se destacó como segunda finalista de Karaoke de las Estrellas 2011, y consolidándose como locutora comercial en varias emisoras de Panamá, así como presentadora y reportera en Medcom y NextTV.

Continuando con su impulso social, Dayz fundó un grupo de apoyo para personas con depresión y ansiedad, transformando el dolor en puente de esperanza. Su enfoque integral la ha llevado también a ser coach nutricional de cambio emocional y físico, acompañando a quienes buscan reencontrarse consigo mismos.

