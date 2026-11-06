$!Panamá sobresale con el segundo lugar en un ranking de sonrisas internacional

Panamá figura en el segundo lugar de un índice internacional que compara las sonrisas observadas en 125 países y territorios, elaborado por Mike’s Balance, una publicación independiente enfocada en bienestar, salud y calidad de vida.

El estudio, publicado el 1 de noviembre de 2026, ubica a Egipto en la primera posición, seguido de Panamá, El Salvador, Sudáfrica y Chile.

Para elaborar el índice SOSI, los investigadores reunieron información de 24 grupos de estudios y realizaron 10,740 comparaciones entre países. Analizaron fotografías de redes sociales, reacciones a anuncios publicitarios, retratos y observaciones de personas en espacios públicos y entornos laborales.

Mediante un modelo estadístico llamado Bradley-Terry, combinaron los resultados para establecer las posiciones. En esta clasificación, Panamá aparece por delante de Chile, Brasil, Estados Unidos y España.

El resultado contrasta con el World Happiness Report 2026, que coloca a Finlandia como el país más feliz del mundo. Sin embargo, en el índice de sonrisas observadas, esta nación ocupa el puesto 114, mientras que Panamá alcanza el segundo lugar.

Los autores advierten que el índice es experimental y tiene limitaciones. Por ello, el resultado no significa que Panamá sea el segundo país más feliz del mundo, sino que ocupa esa posición en esta comparación de sonrisas observadas.