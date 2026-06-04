Panamá se convierte en la capital internacional del ballet con artistas de 11 países

El escenario del Teatro Aura B. Torrijos, ubicado en la Ciudad de las Artes, abrió sus puertas para dar inicio al Festival de Ballet de Panamá 2026. Esta cita internacional congregará, desde hoy hasta el próximo 7 de junio, a destacadas compañías, maestros y bailarines de primer nivel procedentes de más de 11 naciones del mundo.

Impulsado de forma conjunta por el Ministerio de Cultura y el Ballet Nacional de Panamá, el evento rinde un especial “homenaje a Margot Fonteyn, leyenda mundial del ballet y figura profundamente ligada a Panamá”. Por su relevancia, la organización prevé que la cita se consolide como uno de los acontecimientos culturales más importantes del año en la región.

A lo largo de cinco días de funciones, los asistentes tendrán la oportunidad de apreciar una robusta y variada programación artística. Los espectáculos en cartelera abarcarán desde el “repertorio clásico, neoclásico y contemporáneo”, ofreciendo al público local una vitrina de alto estándar internacional sin necesidad de salir del territorio nacional.

El cartel de delegaciones invitadas está compuesto por reconocidos profesionales de la danza provenientes de Cuba, Colombia, Uruguay, República Dominicana, México, Puerto Rico, Ucrania, Venezuela y El Salvador. Entre las estrellas confirmadas sobresalen figuras del Ballet Metropolitano de Medellín, de Incol Ballet y del reputado Gran Kyiv Ballet de Ucrania.

La propuesta internacional también incluye a delegadas de gran renombre como la primera bailarina cubana Viengsay Valdés e integrantes del Ballet Nacional del Sodre de Uruguay. Asimismo, los escenarios locales propiciarán el reencuentro del público con la bailarina panameña Manuelita Navarro, quien actualmente “desarrolla una exitosa carrera internacional”.

Por su parte, el Ballet Nacional de Panamá asumirá un rol protagónico dentro de la agenda con una oferta artística especial. La compañía local presentará el esperado «estreno de una nueva creación coreográfica del maestro cubano Eduardo Blanco», una pieza de danza que fue concebida exclusivamente para el elenco panameño en el marco de este festival.

Finalmente, las autoridades culturales destacaron que el encuentro busca consolidar de manera definitiva a “Panamá como un referente cultural en la región”. Las entradas para asistir a las galas de esta gran fiesta de la danza ya se encuentran disponibles de forma oficial a través de la plataforma Panatickets.