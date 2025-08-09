Cultura

Panamá reconoce trayectoria literaria de escritora costarricense
Redacción Web
09 de agosto de 2025

La ministra de Cultura de Panamá, Maruja Herrera, hizo entrega de la Medalla “Mariposa de la Paz” a la escritora costarricense Ingrid Ávalos Barquero.

Esta medalla simboliza ese vuelo libre y transformador que representa su obra: una mariposa que lleva consigo el mensaje sensible de humanismo, resiliencia y dignidad, señalaron del Ministerio de Cultura.

El reconocimiento a parte de celebrar una trayectoria literaria admirable, significa elevar el legado cultural que Ingrid ha sembrado con sensibilidad, compromiso y visión en Costa Rica y Centroamérica.

Este evento fue organizado por la Federación y Fundación Extraordinaria de Mujeres Periodistas y Relacionistas Públicos, a Ciudades Literarias Digitales y a la Asociación de Escritores y Escritoras de Centroamérica y el Caribe.

