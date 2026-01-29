$!Panamá portará la bandera del DBA

Panamá fue designada como país portador de la Bandera del Día de las Buenas Acciones Latinoamérica, un reconocimiento otorgado por el Comité Regional del movimiento en la región, que destaca el liderazgo del país en la promoción del voluntariado y la acción social.

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa integrada por la Fundación Judío Panameña, B’nai B’rith de Panamá y Voluntarios de Panamá, donde además se presentó la agenda de actividades y la campaña oficial para este 2026 bajo el lema “Haciendo el bien inspiras”.

Eva Bettsak, coordinadora nacional del Día de las Buenas Acciones, explicó que la bandera recorrerá distintas provincias del país entre enero y abril como parte de una gira nacional, acompañando acciones comunitarias reales y visibles, con el objetivo de motivar a más personas a sumarse al movimiento.

Por su parte, Daniel Shamah, representante de B’nai B’rith de Panamá recordó que el Día de las Buenas Acciones nació en Israel en 2007 y hoy se celebra en más de 115 países, consolidándose como un movimiento global que demuestra que incluso las acciones más pequeñas pueden generar un impacto colectivo transformador.

En tanto, Ana Larisa Cabrera, coordinadora de Alianzas y Comunicaciones de Voluntarios de Panamá, resaltó el crecimiento del movimiento en el país. Cabrera, indicó que en 2025 se realizaron 796 buenas acciones, beneficiando a más de 103 mil personas, con la participación de 10,595 voluntarios y la donación de más de 200 mil horas de trabajo voluntario.