Cultura

Panamá portará la bandera del DBA

El Día de las Buenas Acciones tendrá la campaña comunicacional “Haciendo el bien inspiras”, desarrollada por The Juicy, que busca el ejemplo positivo que motiva a más personas

Fundación Trenco Panamá | Una jornada de limpieza y acondicionamiento en la Escuela Bilingüe de Paso Ancho, en Volcán Chiriquí.
ML | La bandera del DBA.
Maribel Salomón
29 de enero de 2026

Panamá fue designada como país portador de la Bandera del Día de las Buenas Acciones Latinoamérica, un reconocimiento otorgado por el Comité Regional del movimiento en la región, que destaca el liderazgo del país en la promoción del voluntariado y la acción social.

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa integrada por la Fundación Judío Panameña, B’nai B’rith de Panamá y Voluntarios de Panamá, donde además se presentó la agenda de actividades y la campaña oficial para este 2026 bajo el lema “Haciendo el bien inspiras”.

Eva Bettsak, coordinadora nacional del Día de las Buenas Acciones, explicó que la bandera recorrerá distintas provincias del país entre enero y abril como parte de una gira nacional, acompañando acciones comunitarias reales y visibles, con el objetivo de motivar a más personas a sumarse al movimiento.

Por su parte, Daniel Shamah, representante de B’nai B’rith de Panamá recordó que el Día de las Buenas Acciones nació en Israel en 2007 y hoy se celebra en más de 115 países, consolidándose como un movimiento global que demuestra que incluso las acciones más pequeñas pueden generar un impacto colectivo transformador.

En tanto, Ana Larisa Cabrera, coordinadora de Alianzas y Comunicaciones de Voluntarios de Panamá, resaltó el crecimiento del movimiento en el país. Cabrera, indicó que en 2025 se realizaron 796 buenas acciones, beneficiando a más de 103 mil personas, con la participación de 10,595 voluntarios y la donación de más de 200 mil horas de trabajo voluntario.

$!Panamá portará la bandera del DBA
El Día de las Buenas Acciones 2026 será el 12 de abril. Las personas interesadas pueden ingresar a www.buenasaccionespty.com o la plataforma de voluntariado www.ponteenalgo.com
Actividades para este año

ml | Las primeras actividades de la gira iniciarán el 30 de enero con el Campamento Infantil de Verano 2026 en Villa Darién, Metetí, junto a la Fundación Pro Niños del Darién.

El 1 de febrero, una jornada de reciclaje en el corregimiento de Don Bosco con la Fundación Caravana del Niño Jesús; y el 20 de febrero será el mantenimiento de un vivero en Azuero con el apoyo de la Fundación Pro Eco Azuero. Otras actividades serán anunciadas en @buenasaccionespty.

Tags:
Bandera
|
Voluntariado
|
Día de las Buenas Acciones
|
Panamá
|
