$!Panamá hará historia con el estreno de la obra “Santa Rosa: El Musical”

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Con más de 25 años de trayectoria, Benjamín Cohen se ha consolidado como uno de los principales impulsores del teatro musical en la región. Es creador de exitosas producciones como 'Los Inolvidables: El Musical'. además de 'Rabanes: El Musical', 'Pedrito Altamiranda: El Musical' y 'Erika Ender: El Musical'. Con este nuevo proyecto continúa fortaleciendo el género de los biomusicales para preservar el legado de grandes figuras de la música latinoamericana.