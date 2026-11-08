Panamá gana cinco medallas en Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) informó que Panamá obtuvo cinco medallas, una de oro, dos de plata y dos de bronce, durante su participación en la XVIII Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica (OLAA 2026), cuya ceremonia de clausura se realizó este domingo 8 de noviembre en Paraguay.

La medalla de oro fue conquistada por Asdrúbal Castillo, del Instituto Cultural, de San Miguelito. Mientras que las preseas de plata correspondieron a Toni Zhu, del Instituto Episcopal San Cristóbal, y Liam Cao Li, del Instituto Fermín Naudeau, ambos de Panamá Centro.

Por su parte, Frederic Gillet, del Colegio Bilingüe Alfred B. Nobel, de Panamá Oeste, y Cadmiel Sandoval, del Colegio Bilingüe Eben-Ezer, de Colón, obtuvieron medallas de bronce.Los estudiantes estuvieron acompañados por la ingeniera Megan Carrera, de la Dirección Nacional de Ciencias Espaciales (Dinace), y Enith Rodríguez, coordinadora de proyectos de la Senacyt.

De acuerdo con la entidad, los cinco jóvenes fueron seleccionados para representar al país luego de alcanzar los puntajes más altos en la IX Olimpiada Panameña de Ciencias Espaciales (OliPaCE), organizada junto con la Fundación Ciudad del Saber. En esta competencia participaron 40 estudiantes de diferentes regiones, quienes demostraron sus conocimientos en física, matemáticas, astronomía, astrofísica y cohetería.

La OLAA 2026 se desarrolla del 1 al 9 de noviembre en Paraguay, con la participación de delegaciones de distintos países latinoamericanos. Durante el encuentro, los estudiantes enfrentan pruebas teóricas y actividades prácticas, entre ellas observaciones astronómicas y talleres de cohetería.

Con esta participación, Panamá promueve el interés de las nuevas generaciones por las ciencias espaciales, además de impulsar el pensamiento crítico, la investigación y el desarrollo tecnológico.