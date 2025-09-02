Cultura

Panamá en World MICE Awards

La votación ya está abierta en www.worldmiceawards.com y cierra el 19 de septiembre

Cortesía | Nominación de Panamá en el World Mice Awards.
Cortesía | Vista panorámica de la ciudad de Panamá.
Redacción Metro Libre
02 de septiembre de 2025

ML | Panamá ha sido nominado en los World MICE Awards 2025, un reconocimiento internacional que destaca la excelencia en la industria de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones (MICE). Este año, el país y empresas panameñas figuran en seis categorías: Mejor destino MICE de Latinoamérica, Mejor destino de incentivos de Latinoamérica, Mejor destino de retiro corporativo de Latinoamérica, Mejor aerolínea MICE de Latinoamérica, Mejor hotel MICE de Panamá y Mejor organizador MICE de Panamá.

Para la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), estas nominaciones consolidan la posición de Panamá como un hub de negocios y turismo internacional, gracias a su conectividad aérea privilegiada, infraestructura moderna, estabilidad y el talento humano que distingue a los panameños.

“Se trata de mucho más que un reconocimiento, esto es un triunfo colectivo. Representan el esfuerzo de instituciones, empresas y miles de panameños que han creído en el potencial del turismo MICE como motor de desarrollo para el país”, destacó Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

Cada evento celebrado en el país significa hoteles ocupados, restaurantes llenos, transporte en movimiento, proveedores contratados y nuevas oportunidades de empleo. Ferias como Expocomer, Expo Logística Panamá, Expo Turismo Internacional, Expo Eléctrica Internacional y Expo Tech son ejemplo de cómo Panamá ha logrado posicionarse en la región, generando millones en transacciones comerciales y un efecto multiplicador en distintos sectores productivos.

“Este es un orgullo nacional, pero también un compromiso. En la Cámara seguiremos respaldando todo lo que el turismo de reuniones significa para el desarrollo económico y social del país”, Arias.
