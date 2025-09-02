Panamá en World MICE Awards

ML | Panamá ha sido nominado en los World MICE Awards 2025, un reconocimiento internacional que destaca la excelencia en la industria de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones (MICE). Este año, el país y empresas panameñas figuran en seis categorías: Mejor destino MICE de Latinoamérica, Mejor destino de incentivos de Latinoamérica, Mejor destino de retiro corporativo de Latinoamérica, Mejor aerolínea MICE de Latinoamérica, Mejor hotel MICE de Panamá y Mejor organizador MICE de Panamá.

Para la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), estas nominaciones consolidan la posición de Panamá como un hub de negocios y turismo internacional, gracias a su conectividad aérea privilegiada, infraestructura moderna, estabilidad y el talento humano que distingue a los panameños.

“Se trata de mucho más que un reconocimiento, esto es un triunfo colectivo. Representan el esfuerzo de instituciones, empresas y miles de panameños que han creído en el potencial del turismo MICE como motor de desarrollo para el país”, destacó Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

Cada evento celebrado en el país significa hoteles ocupados, restaurantes llenos, transporte en movimiento, proveedores contratados y nuevas oportunidades de empleo. Ferias como Expocomer, Expo Logística Panamá, Expo Turismo Internacional, Expo Eléctrica Internacional y Expo Tech son ejemplo de cómo Panamá ha logrado posicionarse en la región, generando millones en transacciones comerciales y un efecto multiplicador en distintos sectores productivos.