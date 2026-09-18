Panamá celebrará la Maratón Latinoamericana de Lectura este 30 de septiembre

Panamá participará por quinta ocasión en la Maratón Latinoamericana de Lectura bajo el lema “Cultiva la lectura y disfrutarás su magia”. La iniciativa continental, con 13 años de trayectoria y convocada por el Consejo Latinoamericano de Lectura para concienciar sobre la importancia de la alfabetización, se sumará este año a las actividades de cierre de la Semana del Libro. En el ámbito nacional, la jornada es organizada por la Asociación Panameña de Lectura (APALEC), con el respaldo de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R.

La dinámica de participación es abierta e intuitiva: docentes, estudiantes, clubes de lectura, familias, instituciones o cualquier apasionado de los libros pueden reunirse en el espacio de su preferencia para realizar su sesión de lectura. Si bien no se exige una inscripción formal, los organizadores solicitan a los asistentes remitir evidencias digitales de sus actividades.

Para ello, los participantes deben enviar fotografías junto con el número de integrantes de cada grupo a las direcciones de correo electrónico [email protected] e [email protected]. Dicho material permitirá documentar la experiencia del país y visibilizar el compromiso panameño ante la red regional de fomento lector.