“Palestina 36”, las raíces del conflicto israelo-palestino en el cine

En la película “Palestina 36”, la directora Annemarie Jacir muestra una revuelta árabe poco conocida que, según ella, es crucial para entender el origen del conflicto israelo-palestino, en un largometraje preseleccionado para el Óscar al mejor filme internacional.

Jacir comenzó a escribir esta historia hace nueve años y cuando el rodaje estaba a punto de arrancar, el 7 de octubre de 2023, el movimiento islamista palestino Hamás lanzó un ataque sin precedentes contra Israel, que causó más de 1.200 muertos del lado israelí. La contraofensiva israelí en Gaza ha matado por el momento a más de 70.000 palestinos.

Con el rodaje trasladado a Jordania, el filme ha sido un “desastre financiero”, admite la cineasta en una entrevista con AFP. Pero el hecho de estar entre las 15 cintas de donde saldrán las cinco nominadas para el Óscar a la mejor película internacional le brinda un poco de alivio.

“A menudo la historia palestina se inicia con la ‘Nakba’, es decir, el éxodo de más de la mitad de la población árabe presente en Palestina tras la creación del Estado de Israel al término del mandato británico en 1948”, recuerda Jacir.

Pero “1936 es tan importante, y nunca hemos hecho realmente nada sobre este tema. Además, sienta las bases de lo que vendrá después”, afirma la directora, nacida en 1974 en Belén y que vive actualmente en Haifa, Israel.

La revuelta árabe de 1936-1939 se considera un momento fundacional del movimiento nacionalista palestino, que unió a las élites y a los campesinos en un levantamiento armado contra la administración británica y su voluntad de crear un “hogar nacional judío”.

La migración masiva de judíos que huían de las represiones en Europa alimentó el apoyo a esta revuelta armada, especialmente en las zonas rurales, porque los campesinos palestinos temían perder aún más tierras.

“Palestina 36” se centra en la historia de Yusuf, un campesino que trabaja al servicio del rico propietario de un periódico árabe en Jerusalén, y se ve atrapado en medio de esta revuelta anticolonial. La directora no escatima recursos para mostrar la violencia de la represión británica, encarnada por el alto comisionado Arthur Wauchope (Jeremy Irons) y el general Charles Tegart (Liam Cunningham).

La película es la primera producción palestina que se estrena en cines desde el 7 de octubre, según Jacir, que luce en el pecho un pin con forma de corazón con los colores palestinos.

“El cine no va a salvarnos. Pero es un rechazo a desaparecer y eso es lo que representa esta película”, insiste la cineasta.

Tras el 7 de octubre, que desencadenó una guerra devastadora en la Franja de Gaza, “se ha vuelto todavía más importante para nosotros afirmar que no íbamos a desaparecer en esta oscuridad”, prosigue, en momentos en que según ella los palestinos viven las horas más sombrías de su historia.

Jacir no cree en la solución de dos Estados para poner fin al conflicto entre israelíes y palestinos. “No es realista”, sostiene la cineasta. “Convivimos en un territorio minúsculo. Debemos vivir como un solo pueblo, en un territorio sin fronteras ni controles. No hay otra solución”, subraya.