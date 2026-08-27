Pactos, secretos y deudas heredades en “La Ofrenda”

El escritor panameño Miguel Esteban presenta “La Ofrenda”, una novela de terror y suspenso que aborda los pactos con entidades demoníacas y las consecuencias que pueden trascender generaciones.

El autor contó que “la obra muestra la historia de personas que, impulsadas por sus deseos, toman la decisión de realizar pactos para conseguir aquello que buscan. Sin embargo, el incumplimiento de estos acuerdos trae consecuencias que no necesariamente recaen sobre quien los realizó, sino que pueden convertirse en deudas heredadas por sus familiares”.

Esteban explicó que más allá de la historia sobrenatural, “La Ofrenda” funciona como una metáfora de situaciones que ocurren en la sociedad y de las consecuencias de las decisiones que se toman en diferentes ámbitos, desde el familiar hasta el político.

“Cuando lees la obra en sí y profundizas, habla de familia, habla de amor, habla de tomar decisiones”, señaló el escritor, quien plantea en su historia qué estaría dispuesto a hacer una persona para saldar una deuda adquirida por un familiar, incluso cuando eso implique entregar su propia vida.

El autor también destacó el crecimiento del interés por la literatura de terror y suspenso entre los jóvenes. A su juicio, este género ha evolucionado en Panamá y ya no se limita a las historias tradicionales relacionadas con duendes, brujas y leyendas del interior del país.

“Creo que el terror y el suspenso va más allá de eso”, afirmó Esteban, consideró que sus obras han logrado conectar con nuevas generaciones al presentar historias que combinan el género con problemáticas y situaciones humanas.