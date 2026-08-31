Oscar Ortiz lleva el rock al mundo de los zombis

m.salomón | La imaginación de Oscar Ortiz encontró una nueva forma de expresión en Kool Zombie, una historia infantil protagonizada por un personaje poco convencional: un zombie rockero que, acompañado de sus monstruos de gelatina, tiene la misión de salvar al mundo.

“Es el primer zombie rockero de la historia, el que va a encargarse de salvar el mundo con sus monstruitos de gelatina”, explicó el artista colombiano sobre el universo que ha creado alrededor de este personaje.

Ortiz destacó que “muchos adultos a veces se les olvida que cuando fuimos niños, las historias que veíamos en televisión o que nos contaban eran casi siempre disruptivas, con personajes y protagonistas que rompían las normas”.

Además, el artista expresó que “quiero que los niños de esta generación recuerden obras que vimos en los 90, por ejemplo, donde eran completamente un poquito hilarantes, pero muy, muy educativas”.

Con esa idea nació Kool Zombie, un libro de 74 páginas que no se limita a contar una historia. Ortiz explicó que varias de ellas fueron pensadas para que los lectores puedan colorear y darle una continuidad diferente a la experiencia y enfatizó que su principal objetivo es que los niños comprendan que sus características o diferencias no deben limitar aquello que desean alcanzar.