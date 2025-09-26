Organizan cumbre de novela histórica

El II Foro de Novela Histórica del Patronato Panamá Viejo, que celebra su 30º aniversario, no solo marca el regreso de un exitoso evento cultural, sino que también convoca a una verdadera cumbre de talentos de la literatura iberoamericana.

Del 7 al 8 de octubre, la Sala Panamá Viejo será el epicentro de un encuentro que reunirá a premiados autores de España, México, Perú y Panamá, ofreciendo una oportunidad para explorar la profundidad de uno de los géneros narrativos más apasionantes de la actualidad.

El evento contará con la presencia de figuras internacionales como: José Luis Corral, especialista en historia medieval y Rosario Raro, reciente ganadora del Premio Azorín 2025, ambos de España. Se suma a la lista el mexicano Enrique Serna, reconocido con el Premio Ibargüengoitia por su obra histórica. Finalmente, desde Perú, llegará Rafael Dumett, autor de El espía del Inca. Este panel de expertos promete desvelar los secretos detrás de la investigación y la creación de mundos narrativos a partir de la historia real.