Nieto sufre una isquemia

ML | La reconocida cantante de música típica, Ester “Estercita” Nieto, se encuentra hospitalizada tras sufrir una isquemia. La noticia fue confirmada por sus familiares, quienes indicaron que la artista de 81 años está en condición estable y bajo observación médica.

Conocida como “La voz de la ternura”, Nieto es una de las figuras más importantes de la saloma y el canto vernáculo panameño. Junto a su hermano Ceferino Nieto, el fallecido “Titán de las Américas”, llenó escenarios a nivel nacional e internacional, dejando una huella imborrable en la escena musical del país.

La artista es recordada no solo por su talento, sino también por su belleza y su incansable defensa del folclore nacional. Temas icónicos como “Abre tu puerta paloma” y “El Jardín Guanareño” forman parte de su legado musical, que la ha consolidado como una de las voces femeninas más prolíficas de Panamá.