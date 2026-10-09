Navi Pillay, la activista sudafricana de derechos humanos que conquistó el Nobel de la Paz

La sudafricana Navi Pillay, ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es una infatigable defensora de los derechos humanos que ejerció como jueza de la Corte Penal Internacional y presidió el Tribunal Penal Internacional para Ruanda.

A sus 85 años, Pillay se ha forjado una sólida reputación internacional a lo largo de una carrera de varias décadas que comenzó en los tribunales sudafricanos y que este viernes fue coronada con el Premio Nobel de la Paz.

La jurista sudafricana alcanzó notoriedad mundial por sus contundentes denuncias de la represión ejercida por varios gobiernos contra movimientos de protesta en el mundo árabe, especialmente en Libia y Siria.

Entre 2021 y 2025 presidió una comisión de investigación creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para examinar las causas profundas del conflicto israelí-palestino.

El panel, que no habla en nombre de Naciones Unidas y fue duramente criticado por Israel, concluyó que en Gaza se estaba produciendo un genocidio desde el inicio de la guerra desencadenada por el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

"La responsabilidad recae en el Estado de Israel", declaró Pillay a la AFP en 2025.

Actualmente, Navi Pillay ejerce como jueza ad hoc de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde participa en un caso sobre la minoría rohinyá.

- Pionera -

Nacida en 1941 en Durban, en la costa este de Sudáfrica, en el seno de una familia de origen tamil, Pillay creció en un barrio humilde durante el régimen de segregación racial del apartheid.

Estudió Derecho en la Universidad de Natal antes de obtener una maestría y un doctorado en Harvard.

Se convirtió en la primera mujer no blanca en abrir un bufete de abogados en Durban, donde ganó reconocimiento por su defensa de opositores al apartheid.

En 1973 consiguió que los presos políticos recluidos en la prisión de Robben Island, donde estaba encarcelado Nelson Mandela, obtuvieran acceso a abogados.

Un año después de que Mandela llegara a la presidencia tras las primeras elecciones democráticas de Sudáfrica en 1994, Pillay hizo historia al convertirse en la primera mujer perteneciente a una minoría nombrada para un Tribunal Superior del país.

Poco después, Mandela la recomendó para integrar un tribunal de la ONU encargado de juzgar a los responsables del genocidio de Ruanda.

En 1998 formó parte del grupo de jueces que estableció por primera vez que una violación podía ser considerada un acto constitutivo de genocidio.

Diez años más tarde fue nombrada alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cargo que ocupó hasta 2014.

- Alzar la voz -

Su infancia en la profundamente injusta sociedad del apartheid la impulsó a combatir la discriminación en todas sus formas y le valió la reputación de ser una defensora de las víctimas de la injusticia en todo el mundo.

"Sufrimos los peores insultos y la discriminación racial; nos maltrataron y nos trataron como si no fuéramos nada", recordó Pillay en una entrevista concedida a la AFP.

Ante esa realidad, explicó, solo había dos opciones: ser "débil y llorar" o "luchar".

"Siempre supe quién soy y cómo enfrentar cualquier forma de discriminación. Hay que atreverse a alzar la voz y condenarla. Eso es lo que hice en la ONU", afirmó.

En esa misma entrevista, reconoció que su labor al frente de la comisión de investigación de la ONU encargada de examinar las violaciones de derechos humanos en los Territorios Palestinos e Israel había sido probablemente la misión más difícil de su carrera.

Pillay fue acusada de antisemitismo a raíz de ese trabajo, una imputación que rechazó con la franqueza que la caracteriza: "Sería gracioso si no fuera tan absurdo".