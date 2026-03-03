$!Nación Kids reúne arte, deporte y música

Nación Kids, un festival familiar gratuito, celebrará su primera edición los días 7 y 8 de marzo de 2026 en el Parque Omar. El evento marcará el cierre del verano y el regreso a clases, bajo la organización de la productora Palmera.

Inspirada en el concepto del Festival Panamá Crossroads, pero adaptada al público infantil, el evento convertirá el parque en una “nación” con más de 30 experiencias educativas y recreativas dirigidas a niños hasta los 15 años y sus familias.

Aunque la entrada es gratis, los interesados deben inscribirse en el sitio www.tikitickets.com, enlace que también estará disponible en la biografía de las redes oficiales del evento.

Durante ambos días, el público podrá disfrutar de espectáculos en tarima con cuentacuentos, show de títeres a cargo de Avenida Nacional y presentaciones de K-pop con las Demon Hunters. El sábado se presentará la artista Summer y el domingo la Academia Music Lab.

La gestora del proyecto, Dorisil Centella, resaltó que “la idea era agarrar lo que ya hacemos en Panamá Crossroads, pero transformarlo en un producto innovador que involucre a los niños y sus familias. Quisimos traer esa magia y esa esencia para crear Nación Kids y ofrecer este producto a una audiencia más joven”.

El festival también contará con talleres de robótica y arte, una zona de mercadito con participación de marcas, cine al aire libre y una zona inmersiva con luces, pantallas y juegos digitales interactivos. “Es una zona digital donde los niños pueden jugar a través de sensores”, manifestó Centella.

Como parte del ambiente musical, se instalará un DJ booth al aire libre con tres DJ’s por día, entre ellos George Olmos, Buen Afro, J Ortiz, Lil Lina, King y Luz Álmica, creando una atmósfera dinámica en las áreas verdes cercanas a la cancha, mientras que la tarima principal estará ubicada en el domo del parque, donde se realizan las clases de zumba.