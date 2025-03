Nace un nuevo himno: “Arriba latinos”

El lanzamiento oficial aún no tiene fecha confirmada, pero los artistas esperan que esta melodía genere altas expectativas entre los panameños y sea recibida con éxito.

La cantante, actriz, productora y locutora Any Tovar detalló que regresar con este nuevo proyecto junto a estos artistas aporta una energía contagiosa, donde todos mostrarán la esencia de la música tropical, agregando profundidad y sabor a este nuevo sencillo.

Este ambicioso proyecto reúne a un grupo de talentosos cantantes panameños como: Any Tovar, Grettel Garibaldi, Manuel Corredera, Tony Flores y Yamilka Pitre, quienes sumarán sus voces y estilos a esta potente producción musical.

“Nunca me he ido del canto, pero regresar a hacer música ha revivido todos mis sentimientos”, dijo Any Tovar.