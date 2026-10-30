$!Museo privado en David rescata la historia del Ferrocarril de Chiriquí

En David, provincia de Chiriquí, Rodrigo Rodríguez mantiene vivo un espacio dedicado a preservar la memoria histórica de la región occidental del país.

Lo que comenzó como una colección personal se convirtió en un pequeño museo privado dentro de su tienda, “Museo y Antigüedades Universal.com”, donde los visitantes pueden ver, tocar y conocer piezas que narran una parte fundamental de la historia local.

El origen de esta colección está ligado a su familia. Originario de La Concepción, en Bugaba, Rodríguez creció junto a su abuelo, quien coleccionaba artículos antiguos de manera informal en una bodega. En 2017 formalizó el establecimiento y amplió aquella herencia. Inició reuniendo monedas, pero su pasión infantil por los trenes lo condujo a enfocarse en el ferrocarril. Con un detector de metales recorrió la vía férrea para rescatar clavos y componentes, y cuando el sistema decayó, muchos objetos terminaban vendidos como chatarra para fundición; no obstante, él logró rescatarlos antes de que se perdieran.

La muestra ferroviaria oscila entre 60 y 80, mientras que el total de artículos diversos supera las 3,000 piezas. Entre los elementos de mayor relevancia destacan las lámparas del vagón número 10, que cubría la ruta de Puerto Armuelles a Chiriquí; teléfonos utilizados en las estaciones; una bandera ferroviaria; máquinas de escribir; fotografías del antiguo David y de Chiriquí; un periódico de la época, y una calculadora de los años 60 donada por los familiares de una contable que trabajó para el superintendente del ferrocarril.

El recinto recibe semanalmente a entre 50 y 70 visitantes, principalmente estudiantes de colegios y universidades. Ha atendido a grupos de la extensión de la UNACHI en Boquete y a alumnos del colegio Francisco Morazán, situado muy cerca del local. Para el 15 de noviembre aguarda la visita de una institución educativa procedente de Bocas del Toro.

El acceso es totalmente gratuito, pues Rodríguez considera que su labor constituye una misión docente. Su proyecto a futuro consiste en transformar el espacio actual en un museo estrictamente privado y trasladar la tienda a un local contiguo, además de impartir charlas sobre la numismática panameña en los centros educativos.